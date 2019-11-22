Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor

Modanisa, “Bereketli Cuma Haftası” kapsamında paketlerini 5 kıtadan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Japonya, Mısır, Avusturya, Hollanda, Katar, Belçika, İspanya, İtalya, Mauritius, Finlandiya, Yeni Zelenda, Malezya, Japonya, Güney Afrika, Pakistan, Polonya, Portekiz, Filipinler, Hindistan, Lüksemburg, Malta, Romanya, Macaristan, Trindad ve Tobago, Ukrayna, Brunei, Meksika, Panama, Libya, Porto Riko, Slovakya, Kamerun, Kazakistan, Malavi, Özbekistan, Sudan, Yunanistan, Maldivler, Brezilya, Kanada gibi onlarca ülkedeki kadınlara ulaştırıyor. 140 ülkeye e-ticaret yapan tek platform olma özelliğini taşıyan Modanisa, bu başarısıyla Türkiye’de üst üste 3 kez e-ihracat şampiyonu oldu.

“Bereketli Cuma” indirimleri Türkiye’de kaban, mont, takım, tunik, elbise gibi yüzbinlerce üründe %50 olacak.

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online kadın giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen “E-ticaret ve Dijital Deneyim” ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyada her yıl 200 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu oldu.