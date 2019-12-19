Ekonomi Neften iki günde 103 milyon liralık satış
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Nef'ten iki günde 103 milyon liralık satış

Nef'ten iki günde 103 milyon liralık satış

Nef, geçtiğimiz hafta sonu 5 projesinde yüzde 40 indirim kampanyası başlatmıştı. Kampanya süresince 2 günde; 5.475 talep toplandı ve toplam 103 milyon lira tutarında konut satılarak noter ile tasdik ettirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nef, geçen hafta sonu 5 projesinde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

Brand Finance tarafından yapılan "Türkiye’nin En Değerli Markaları" araştırmasında yer alan tek gayrimenkul markası olan Nef, 14-15 Aralık'ta, 5 Nef projesinde sınırlı sayıda daire için yüzde 40 indirimin uygulandığı kampanyada; toplam 103 milyon 398 bin 316 TL tutarında konut satışı gerçekleşti ve bu satış noter ile tasdik ettirildi.

"Nefis Cumartesi - Nefis Pazar" olarak adlandırılan kampanya; Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinde sınırlı sayıda daire için uygulandı.

Geçen hafta duyurulan kampanyada bir hafta içerisinde 5 bin 475 adet talep toplanmıştı. Talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 23.00'e kadar hizmet verdi.

Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, İş GYO ile birlikte geliştirilen İnistanbul projesinde konutların ve Nef Reserve Yalıkavak projesinde ise villa etabının teslimlerine devam ediyor.

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