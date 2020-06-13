Nevbahar tamam, Beykoz’a hazırlanıyor

Kalyon Gayrimenkul, markalı konut sektöründeki yatırımlarını Nevbahar Üsküdar’dan sonra şimdi de yeni bir yatırımla sürdürmeyi hedefliyor. Nevbahar Üsküdar projesinde vade oranını yüzde 0.56’ya çeken Kalyon Gayrimenkul, bahçeli ve teraslı evlerin satışına başladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Kamu bankalarının ve Emlak Konut GYO’nun öncülüğünde hayata geçen destek paketleri gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanmasını sağladı. Kalyon Gayrimenkul olarak biz de bu seferberliğe destek veriyoruz” dedi.

Mehmet Kalyoncu

YENİ ADRES BEYKOZ

Nevbahar Üsküdar projesi ile geçen yıl konut sektörüne giren Kalyon İnşaat, gayrimenkul alanında 300 milyon avroluk daha yatırım yapacak. Yeni yatırımların içinde Üsküdar’da konut projesi, 3. havalimanı çevresinde ise eğlence ve eğitim alanları yer alacak. Yeni yatırımının bir diğer adresi ise Beykoz olacak. Bununla ilgili bilgileri ilk kez paylaşan Kalyoncu, “Üsküdar’da prensiplerimize uygun olarak, Beykoz’un semt dokusuna uygun karma bir proje planlıyoruz. Beykoz’la ilgili çalışmalarımıza başladık. 2021’in ikinci çeyreği ön satışa başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

6 AY SONRA TESLİM

Lansmanın üzerinden kısa süre geçmiş olmasına rağmen satışların çok iyi gittiğini de hatırlatan Kalyoncu, “2019’un Kasım ayında satışa sunduğumuz 4 blokta 188 adet daire ve 138 adet ticari alanın bulunduğu Nevbahar Üsküdar’da konut satışlarının yüzde 60’ı tamamlandı. Nevçarşı’da ise kiralamalar yüzde 77’ye ulaştı. Eylül ayının başında Nevçarşı’yı açmayı, yılsonunda ise konutları teslim etmeyi planlıyoruz. İlginin yüksekliğinde teslim tarihinin yakın olmasının da etkisi var” dedi. Projede pandemi ile birlikte ihtiyaç duyulan kargo odası ve evden çalışana sosyal tesiste çalışma odası da dizayn edilecek.

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