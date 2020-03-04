Ekonomi Türkiyeye 5 milyar TLlik dev yatırım
İŞ DÜNYASI

Norveç'ten Türkiye'ye 5 milyar TL'lik dev yatırım

Türkiye'ye 5 milyar TL'lik dev yatırım

Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren kaynaklarının bir kısmını yoğun şekilde Türk şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendiriyor.

1 trilyon doları aşan değere sahip devlet varlık fonunun 2019 sonu itibarıyla Türkiye'deki farklı şirketlerin hisse senetlerine yaptığı yatırım ise 803 milyon doları ( Yaklaşık 5 milyar TL) bulmuş durumda.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın verilerinden derlenen bilgilere göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 53 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.

6 ENERJİ ŞİRKETİ YER ALIYOR

Dünyanın en büyüğü olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 803 milyon doları bulurken, portföyünde Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Enerjisa Enerji AŞ olmak üzere 6 enerji şirketinin hisseleri yer aldı.

Fonun bu 6 Türk enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 117 milyon dolar olarak kayda geçti.

Varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı, 54 milyon 653 bin dolarla Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ olurken, onu, 38 milyon 941 bin dolarla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hissesi izledi.

EN BÜYÜK YATIRIM AKBANK'A

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Akbank Türk Anonim Şirketi aldı. Akbank'ın yüzde 1,43 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 101 milyon 651 bin 998 doları buldu.

Söz konusu yatırımı 70 milyon 152 bin dolarla Türkiye Garanti Bankası AŞ, yaklaşık 55 milyon dolarla Türk Hava Yolları AO ve 47 milyon 651 bin dolarla Arçelik AŞ yatırımları izledi.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4,01'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'de bulunuyor. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı 20 milyon dolara yaklaştı.

  • Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren kaynaklarının bir kısmını yoğun şekilde Türk şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendiriyor.

Norveç'in Devlet Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70'e çıkardı.

1 TRİLYON DOLAR SINIRINDA

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor.

Böylece Norveç dışında 70'ten fazla ülkede, 9 bine yakın firmaya yatırım yapılıyor.

Fon, Türkiye'de ilaç sanayisi, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor. Fonun değeri 19 Eylül 2017'de rekor kırarak ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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