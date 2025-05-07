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Öğrencilerden günde 16 bin ekmek üretimi

Öğrencilerden günde 16 bin ekmek üretimi

04:007/05/2025, Wednesday
G: 7/05/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazanıyor.
Öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazanıyor.

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri, okullarındaki fırında taşımalı eğitim gören ve yatılı okullarda kalan öğrenciler için günlük 16 bin ekmek üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ‘Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu’ projesi kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin ürünleri Eyyübiye ilçesindeki taşımalı köy okulları ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırılıyor. Okul Müdürü Mehmet Ayhan Çetin, öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazandığını vurguladı.


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