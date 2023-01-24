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Ekonomi

Otomotiv devinden çalışanlarını üzecek karar: 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişeleri sonrası dev şirketlerden peş peşe işten çıkarma haberleri geliyor. Teknoloji şirketleri, 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verirken işten çıkarma dalgasına Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford da eklendi. Şirket, Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında görev alan 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracak.

09:00 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, bugün yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi.


Söz konusu fabrikada 15 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.


Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

IG Metall açıklamasında, genel olarak Ford'un Almanya tesislerinin geleceği konusunda son derece endişeli olunduğu aktarılarak, şirketin işten çıkarma planını uygulaması halinde iş bırakma eylemleri yapılacağı ifade edildi.


Geçen yıl Köln’deki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Ford, Avrupa’daki fabrikalarında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor.


Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, geçen yıl fabrikaların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi sırasında ABD’de ve Hindistan'da birkaç bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Ford’un işten çıkarmalara yönelik planının ABD’de Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede üretilen elektrikli araçlar için büyük teşvikler verilmesi nedeniyle, Avrupa'da otomotiv üreticilerinin yer değiştirme endişelerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.


İsveç markası Spotify küçülmeye gidiyor

Teknoloji devlerinde de (Big Tech) başlayan işten çıkarma furyası her geçen gün büyüyor. Geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

İŞTEN ÇIKARMA HABERLERİ ART ARDA GELİYOR

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.


Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.


Son olarak, geçen hafta ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin çalışanını, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.


Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verdi.



#Ford
#İşten çıkarma
#ABD
1 saat önce
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Otomotiv devinden çalışanlarını üzecek karar: 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
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