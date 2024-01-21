Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında bu yılın ocak ayında 653 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlığın Ocak 2023'e ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.