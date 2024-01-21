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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığı 2023 Aralık dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 22 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

08:57 - 21/01/2024 Pazar
AA
Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izni verdi
Ticaret Bakanlığı 523 firmaya dahilde işleme izni verdi
Ticaret Bakanlığı,
dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 523 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Aralık 2023 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay
523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 22 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 17, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.



#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#izin
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