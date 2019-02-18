Ekonomi Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 18,5 milyar dolarlık anlaşma
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 18,5 milyar dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında yaklaşık 18,5 milyar dolar tuturında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzalandı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han

Suudi Arabistan ve Pakistan, yenilenebilir enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında 69,7 milyar riyal (yaklaşık 18,5 milyar dolar) tutarında 4 mutabakat zaptı ve 1 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri arasında farklı alanlarda işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptları ve 1 anlaşma imzalandı.

Pakistan'daki madencilik projelerine yatırım

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililer arasında, madencilik alanında 22,5 milyar riyal tutarında mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu mutabakat kapsamında madencilik alanında işbirliğini artırmak ve Pakistan'daki madencilik projelerine yatırım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

  • Yenilenebilir enerji alanında 7,5 milyar, rafinaj ve petrokimyada 37,5 ve elektrik üretim projelerinin desteklenmesi alanında 1,2 milyar riyal mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmanın ise Pakistan'a aylık 1 milyar riyal değerinde yakıt tedariki sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında dün Pakistan'ı ziyaret etmişti. Muhammed bin Selman'ın tur kapsamında Hindistan ve Çin'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan hapishanelerindeki alimler açlık grevine başladı
DÜNYA
Suudi Arabistan hapishanelerindeki alimler açlık grevine başladı

Prens Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi
DÜNYA
Prens Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi
/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, veda yemeğinde konuştu.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'te çifte saldırı

İdlib'te çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörev alındı

İstifa etmeyincegörev alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.