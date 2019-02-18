Dünya Suudi Arabistan hapishanelerindeki alimler açlık grevine başladı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan hapishanelerindeki alimler açlık grevine başladı

Suudi Arabistan hapishanelerinde tutuklu alimler, maruz kaldıkları kötü muameleyi protesto etmek için süresiz açlık grevine başladı.

Haber Merkezi AA
Suudi yetkililer, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Suudi yetkililer, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in hapishanedeki kötü muamele nedeniyle süresiz açlık grevine başladığı belirtildi.

  • Mart 2013'ten beri hapishanede tutulan Hamid, yaptığı yazılı açıklamada, tüm barış yanlısı aktivistler, düşünürler ve keyfi şekilde tutuklananların ivedilikle serbest bırakılmasını istedi.

Hamid'in dün başlayan açlık grevinin ardından karşılaştırmalı fıkıh profesörü Abdulkerim el-Hadar, siyasi aktivist Fevzan el-Harbi, ekonomi profesörü ve siyasi aktivist Muhammed Fehd el-Kahtani ile ekonomi uzmanı Abdurrahman el-Hamid'in de bu protestoya katıldığı aktarıldı.

Söz konusu kişiler Suudi Arabistan'da Medeni ve Siyasi Haklar Derneği'nin (ACPRA) kurucu üyeleri olarak da biliniyor.

"Düşünce Tutukluları"ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan hapishanelerindeki aktivistlere destek için sosyal medyada yürütülen kampanyaya destek çağrısı yapılarak, bu adımın en kısa zamanda karşılık bulması temennisine yer yerildi.

"Grev sistemli hak ihlallerine dikkati çekiyor"

Suudi gazeteci Turki eş-Şehlub da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, açlık grevinin zor olduğuna hatta ölümle bile sonuçlanabileceğine işaret etti, ancak konu insan özgürlüğü ve onuru olunca bu adımın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde ise sosyal medya hesabından, açlık grevini desteklediğini belirterek, "Grev, Suudi Arabistan'daki tutuklulara yönelik sistemli hak ihlallerine dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.

Avde, tüm tutukluların ve keyfi şekilde gözaltına alınanların serbest bırakılmasının, halk, onun unsurları ve kapasitesiyle bir uzlaşı yolu olduğunu kaydetti.

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Suudi Arabistan hapishaneleri, yaklaşık iki yıldır insan hakları aktivistleri ve din adamlarına kadar uzanan tutuklamalarının ardından ilk kez açlık grevine tanık oluyor.

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