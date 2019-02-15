Dünya ABD Dışişleri Bakanından gazeteciye Suudi Arabistan cevabı Bu çok saçma bir soru
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı'ndan gazeteciye 'Suudi Arabistan' cevabı: Bu çok saçma bir soru

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İnsan hakları konusunda İran'ı ağır şekilde eleştiren ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a neden sessiz kaldığı sorusuna, "Bu çok saçma bir soru.Suudi Arabistan'la önemli bir ilişkimiz var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret öncesinde Amerikalı CBS News haber kanalından Roxana Saberi'ye Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Röportaj esnasında, İran'ın Orta Doğu'daki politikalarını ve insan hakları ihlallerini sert bir şekilde eleştiren Pompeo'ya Suudi Arabistan ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soru soruldu.

ABD yönetiminin İnsan hakları konusunda İran'ı ağır şekilde eleştirirken, ABD oturumlu Kaşıkçı'yı öldüren Riyad yönetimine neden sessiz kaldığına yönelik soruyu 'çok saçma' olarak tanımlayan Pompeo, ABD'nin insan hakları ihlallerini her yerde dile getirdiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CBS News haber kanalından Roxana Saberi'ye röportaj verdi. n
  • Pompeo, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suudi Veliaht Muhammed bin Selman'ın cinayete dahil olduğu yönündeki raporlarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı eleştirmediği hatırlatılınca şu cevabı verdi: "Roxana bu çok saçma bir soru. Siz ve sizin gibi diğer medya kuruluşları sürekli bunu tekrar ediyor. (Kaşıkçı) kabul edilemez bir cinayet. ABD halkı ve yönetimi bunu kabul ediyor ama Suudi Arabistan ile önemli bir ilişkimiz var ve bu ilişkiyi devam ettirmekte kararlıyız. Amerikalıları güvende tutmak, ulusal güvenlik çıkarına giriyor ve biz de bunu yapacağız ama cinayete karışanları da sorumlu tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz."

Pompeo, ayrıca, eski başkanı olduğu CIA'in bin Selman'ın cinayete dahil olduğu yönündeki raporlara kendisinin inanıp inanmadığını soran Saberi'yi Amerika'ya kötülük yapmakla suçladı.

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