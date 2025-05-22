Tamamen elektrikli model Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatını duyan inanamadı

Alman otomobil devi Audi , elektrikli otomobil ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ederek, A6 E-Tron modelini Türkiye'de de satışa sundu.





Farklı gövde tipleri, çeşitli motor seçenekleri ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bu yeni model, elektrikli otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.





Yeni Audi A6 E-Tron'un başlangıç fiyatı 5 milyon 470 bin 771 TL olarak açıklandı.









Yeni A6 e-Tron PPE platformuyla geniş yaşam alanı sunuyor





Audi A6 E-Tron, markanın bu platformu kullanan ikinci modeli olarak öne çıkan Premium Platform Electric (PPE) altyapısıyla geliştirildi.





Sportback ve Avant olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulan otomobil, düz zemin mimarisi sayesinde iç mekânda geniş bir yaşam alanı sağlıyor.









Elektrikli model, çoklu motor ve çekiş opsiyonları sunuyor





Yeni A6 E-Tron serisi, e-tron, e-tron performance ve e-tron quattro olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle ve bu versiyonlarda 210 kW, 270 kW ile 315 kW arasında değişen motor güçleriyle geliyor.





Hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçenekler sunulurken, en güçlü versiyon olan "quattro" modeli çift motorlu sistemiyle toplamda 855 Nm tork üretiyor.





Gelişmiş aerodinamik yapısı ve verimli elektrikli aktarma sistemleriyle dikkat çeken A6 E-Tron, 270 kW’a kadar hızlı şarj desteği de sunuyor.





Bu özellikleriyle Audi A6 E-Tron, markanın elektrikli otomobilleri arasında öne çıkan modellerden biri olarak konumlanıyor.











