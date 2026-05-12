Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım bedelini açıkladı

22:5012/05/2026, Salı
G: 12/05/2026, Salı
AA
2026 yılı yaş çay taban fiyatı 35 TL oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada,
"ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."
ifadelerine yer verildi.


