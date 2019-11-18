Tasarruf bilinci milli serveti koruyor

Ülke içi finansmanın temel kaynağını tasarrufların oluşturduğunu, bireysel tasarruf kültürünün hane halkı ekonomisinin ve dolayısıyla milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, “Tasarrufun önemini anlatmak değerli olsa da yeterli değil. Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Küçük değişikliklerin uzun vadede meydana getirdiği kayda değer farkı idrak eden bireyler, tasarrufu içselleştirerek hayat tarzlarının bir parçası haline getiriyor” diye konuştu.

TASARRUF HAREKETİ

Halk Emeklilik olarak tasarruf konusunda farkındalığının artırılması gayesiyle önemli bir uygulamayı devreye aldıklarını belirten Öztürk, “tasarrufhareketi.com.tr web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İsraftan uzak, finansal anlamda bilinçli bir hayat sürdürmek isteyenler için paha biçilmez bir hizmet sunuyoruz” dedi. Sosyal hayatta tasarruf farkındalığı kazandırmak ve birikimlere değer katmayı sağlamak için yola çıkan Halk Emeklilik’in yeni dijital projesi tasarrufhareketi.com.tr; düşük bütçeli hobi önerilerinden emeklilik döneminin formüllerine; tasarruf ve birikime dair her şeyi ziyaretçileriyle buluşuyor.