THY'den 10 bin kişilik rekor alım

Türk Hava Yolları,İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak daha da büyüyecek. Filosuna yeni uçaklar katılacak olan THY'nin istihdam edeceği çalışan sayısı da artacak. THY çok sayıda yeni uçuş ekibini de kadrosuna katarak önemli bir iş istihdamı sağlayacak.

REKOR ALIM

Her yıl 500 pilot alan THY, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte artacak filosuna paralel olarak gelecek yıl rekor düzeyde 900 pilotu kokpitlerine dahil edecek. Bunun dışında rekor düzeyde de kabin görevlisi alımı da yapacak.

"KABİN MEMURU SAYISI 20 BİNE ÇIKACAK"

Habertürk'ün haberine göre; Şirketin kabin buluşmalarında kabin ekibine seslenen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Bugün markamız iyi bir noktada ama çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın aktarma merkezi haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma operasyonumuz bizim için bu yılın en önemli gündem maddesi.

2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markamız daha da büyüyecek. 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdik. Bugün 10 bin olan kabin memuru sayımız da 20 bine çıkacak" dedi.

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