TİM Başkanı Gültepe Bursa'da krom maden ocağında incelemelerde bulundu: Bu Türkiye'nin geleceği

TİM Başkanı Gültepe ve beraberindekiler, maden ocağına girdi ve yer altı galerisinde incelemelerde bulundu.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Harmancık Krom Arama İşletmesi'ne gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, firma sahipleri ve diğer yetkililer karşıladı.
Tulumları giyen Gültepe ve beraberindekiler, maden ocağına girdi ve yer altı galerisinde incelemelerde bulundu.
TİM Başkanı Gültepe, yerin 300 metre altında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar derinlikte bir madene girdiğini söyledi.
Gültepe, Türkiye'nin maden sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu aktardı.
Dünya ortalamasının, özellikle maden sektörüyle öne çıkan ülkelerde yüzde 5'ten yukarıda olduğunu, Türkiye'nin buna ulaşması halinde yıllık 30 milyar dolar ihracat seviyesine geleceğini dile getiren Gültepe, şunları anlattı:
"Farkındalık yaratmak istiyoruz"
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da en son 2007'de dönemin TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın bir madeni ziyaret ettiğini hatırlattı.
Gültepe'den bir maden ocağını ziyaret etmesini rica ettiğini belirten Çetinkaya, kendisinin teklifi kabul ettiğini ve bu ziyareti gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.
Tüm sektörler için madenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Çünkü tüm sanayinin hatta tarımın da ana girdileri arasında madenler yer alıyor. Ancak madencilik çok fazla farklı ön yargılara sahip bir sektör. Biz de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İşte, bu yüzden TİM Başkanı'mızın burada olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Madencilik sektörü olarak "Maden hayatımız, hayatımız maden." sloganıyla hareket ettiklerini bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti:
Krom ihracatı ilk sırada
Türkiye'nin madencilikte ihracat hedeflerine değinen Çetinkaya, "Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği ihracat hedefine çok hızlı ilerlenmesi için maden sektörü olarak 30 milyar dolarlık ihracatı da yeterli görmüyoruz. Çok daha fazlasını yapabiliriz. Bunu yaparken çok daha farklı bir katkı da sunabiliriz. Net ihracat yapan yani döviz girdisi yüzde 95 yurtta kalan çok önemli bir sektörüz. Adı üstünde taştan çıkartıyoruz ekmeğimizi. Yerin altından bulduğumuzu ihraç ediyoruz." diye konuştu.