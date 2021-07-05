Ekonomi TOKi 1 milyon konut yaptı
EMLAK

TOKi 1 milyon konut yaptı

Vatandaşları düşük taksit, uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, inşa ettiği 1 milyonuncu konutu sahibine teslim edecek. 7 Temmuz’da Ankara’daki törende hak sahibine evin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKi 1 milyon konut yaptı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003’ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa etti ve 5 milyondan fazla vatandaşı ev sahibi yaptı. Bu kapsamda TOKİ, 1 milyonuncu evin anahtarını, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan’da düzenleyeceği törenle sahiplerine teslim edecek. Anahtarları, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor. Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor. Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz’de Giresun Bulancak, Ege’de Denizli Bozkurt, İç Anadolu’da Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır Sur, Marmara’da Kocaeli Dilovası, Akdeniz’de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu’da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.

Dar gelirli vatandaşları, sosyal devlet anlayışıyla düşük taksit, uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, ürettiği 1 milyonuncu konutu sahibine teslim edecek.
Dar gelirli vatandaşları, sosyal devlet anlayışıyla düşük taksit, uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, ürettiği 1 milyonuncu konutu sahibine teslim edecek.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle 2003’te başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ, 19 yılda sosyal donatıları ve ürettiği konutlarla Türkiye’nin imar ve inşasına katkı sağladı. Şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binalar ve sosyal donatılar kapsamında da TOKİ, 27 bin 55 derslikli 1276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane ve 285 kamu hizmet binasının aralarında bulunduğu toplam 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.

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