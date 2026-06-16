TOKİ’nin 20 bin konutuna yoğun ilgi

TOKİ'nin 20 bin konutu uygun ödeme koşullarıyla satışa sunduğu yeni kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dün günün erken saatlerinden itibaren Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine yoğun bir başvuru trafiği yaşandı. Birçok ilde, gece yarısından itibaren banka şubelerinin kapısında sıraya giren vatandaşlar, mesainin başlamasıyla birlikte başvurularInı yapmaya başladı. Bazı il ve ilçelerdeki konut satışlarının saatler içerisinde tükendiği öğerenildi.

İLK BAŞVURAN AVANTAJLI

Konutların vatamdaşlardan yoğun talep gördüğünü vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin açık satış kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. İlgili bankalara giden vatandaşlar, "başvuru önceliğine göre", yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlıyor. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

"BEDELİN YARISINI PEŞİN ÖDEDİM"

Ankara'da başvuru yapan Yeter Kösek, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım" diye konuştu.

Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini kaydetti. Aktaş, konutu, yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktararak, "72 ay vadeli seçeneğe başvurmayı düşünüyorum. Bizim için 72 ay vade daha uygun" dedi.







