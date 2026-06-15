Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Savunma sanayisinde yeni görev: KARÇEL, MUGEM için üretime başlıyor

Savunma sanayisinde yeni görev: KARÇEL, MUGEM için üretime başlıyor

17:1815/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
KARÇEL, Milli Uçak Gemisi projesinde kritik görev üstlendi
KARÇEL, Milli Uçak Gemisi projesinde kritik görev üstlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı KARÇEL A.Ş., savunma sanayisinin stratejik projeleri arasında yer alan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında liman vinci üretimi ve modernizasyonu gerçekleştirecek.

KARÇEL A.Ş. ile Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 30/5 ton kapasiteli yeni nesil bir liman vincinin üretimi yapılacak. Ayrıca 35 ton kapasiteli mevcut bir liman vincinin de modernizasyonu KARÇEL tarafından gerçekleştirilecek.

Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi olması planlanan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarla, üretim ve lojistik süreçlerinin daha verimli, etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapısal çelik, ağır sanayi montajı ve vinç üretimi alanlarında önemli tecrübeye sahip olan KARÇEL A.Ş., bu projeyle birlikte savunma sanayisindeki rolünü daha da güçlendirmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, nitelikli insan kaynağı, ileri üretim teknolojileri ve mühendislik altyapısıyla ağır sanayi ve vinç üretimindeki kabiliyetlerini sürekli geliştiren KARÇEL’in, önümüzdeki dönemde de bilgi birikimi ve üretim gücünü ülkeye değer katacak stratejik projelerde kullanmaya devam edeceği ifade edildi.


#KARÇEL
#Milli Uçak Gemisi
#MUGEM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DURUM AF DÜZENLEMESİ 2026: 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi ve af yasası