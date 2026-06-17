Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dost Katılım Bankası kimin, sahibi kim?

Dost Katılım Bankası kimin, sahibi kim?

09:3117/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni bir katılım bankasının kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK onayıyla BİM, Dost Katılım Bankası A.Ş ünvanıyla banka kurdu.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Aralık 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

BDDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre banka isteğine onay çıktı. Açıklama şöyle: "Kurulun 11.06.2026 tarihli toplantısında, 10.06.2026 tarih E-43890421-101.01.01-192988 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye’de 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.

#Dost Katılım Bankası
#BİM
#Dost Katılım Bankası sahibi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara NATO Zirvesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ankara NATO Zirvesi kaç gün sürecek?