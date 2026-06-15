Vatandaşlar bankalara akın etti: 64 ilde 20 bin konut için başvurular başladı, 72 ay vade ve yüzde 25 indirim fırsatı

Başvuru yapan Yeter Kösek, yaptığı açıklamada, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.





Bülent Akkan da başvurusuna ilişkin "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım, kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım. Örnek daireyi gezip seçtim. Burada da parayı yatırıp satın aldım." diye konuştu.