Türk karavancılar Avrupa'nın gözdesi

Son yıllarda üretim ve ihracatını güçlendiren Türk karavan sektörü, Ar-Ge yatırımları, coğrafi avantajı ve esnek tasarım kabiliyetiyle küresel pazarda önemli oyunculardan biri olma yolunda ilerliyor. Türkiye’de de karavan üretimi ve ihracatı bu dönemle yükselişe geçerken yerli üreticiler Almanya’dan Fransa’ya, Avusturya’dan Birleşik Krallık’a kadar çok sayıda pazara ihracat gerçekleştiriyor.

TİCARET BAKANLIĞI SEKTÖRE DESTEK VERDİ

Ticaret Bakanlığı da sektördeki bu süreçleri, ihracat destekleri, mevzuat düzenlemeleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleriyle koordine ediyor. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 4,1 milyon dolarlık karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar ihraç etti. Buna karşın aynı dönemde 1,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylelikle Türkiye, bu yılın ocak-nisan döneminde karavan ticaretinden 2,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. Söz konusu dönemde en fazla karavan 906,3 bin dolarla Almanya’ya satıldı. Bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Fransa, Avusturya ve İspanya takip etti.

HEDEFİ 2035’TE İLK 3 ÜRETİCİDEN BİRİ OLMAK

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, Türk karavan sektörünün stratejik bir sanayi ve turizm kolu haline geldiğini söyledi. Sektörün, yan sanayi ve tedarik zinciriyle güçlendiğini vurgulayan Fazlıoğlu, “Doğa turizminin yükselişi, bireysel ve özgür yaşam felsefesinin kalıcı hale gelmesiyle önümüzdeki 10 yıllık süreçte sektörde en az yüzde 40 bandında sürdürülebilir bir büyüme öngörüyoruz. Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğiyle hazırladığımız ‘2035 Sektör Yol Haritası’ vizyonumuz da Türkiye’yi küresel pazarda en büyük 3 oyuncudan biri yapmayı hedefliyor” dedi.

AR-GE GÜCÜMÜZLE PAZARIMIZI ARTIRDIK

Fazlıoğlu, şunları kaydetti: “Avrupalı dev üreticiler genellikle standart bant üretimi yaparken Türk üreticileri Ar-Ge yatırımlarıyla modern iç mekan çözümleri, hafif ve dayanıklı malzemeler, enerji verimliliği sağlayan ileri teknolojik altyapılar sunabilmektedir. Coğrafi lojistik avantajımız ve esnek tasarım kabiliyetimiz, bizi Avrupalı tüketicinin gözünde çok cazip bir noktaya taşıyor. Gelecek dönemde Avrupa pazarındaki payı derinleştirerek, özellikle İskandinav ülkeleri, ABD, Kanada ve Körfez ülkelerine ihracat hedefliyoruz."







