Emekli Doktorların İlave Ödemeleri Yükselecek

Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen ilave ödemelerde de artış bekleniyor. Buna göre uzman olmayan emekli doktorlara yapılan ilave ödemenin 31 bin 674 liraya, uzman doktorlara yapılan ödemenin ise 41 bin 176 liraya yükselmesi öngörülüyor.