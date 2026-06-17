Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısının gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala zam hesapları netleşmeye başlarken, memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte en düşük memur maaşı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı, sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemeleri ile birçok sosyal yardım kaleminde artış bekleniyor.
Temmuz ayı yaklaşırken milyonların gelirini doğrudan etkileyecek zam tablosu şekillenmeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de önemli değişiklikler gündemde. Haziran enflasyonunun kesinleşmesiyle birlikte yeni maaş ve ödeme tutarları netlik kazanacak.
Temmuz Zammı İçin Geri Sayım: Maaşlar ve Sosyal Yardımlar Yeniden Hesaplanıyor
Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın gelirinde artış yaşanacak. Zam oranlarının belirlenmesinde, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisi ve memur maaş katsayısındaki değişim belirleyici olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde zam hesapları büyük ölçüde netleşti. İlk 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşirken, piyasalardaki beklentiler haziran ayında yüzde 1,36 civarında bir artış yaşanacağı yönünde şekilleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ilk yarısındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte uygulanacak.
Memur ve Memur Emeklilerine Yüzde 13,93 Zam Beklentisi
Mevcut hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,48 seviyesinde oluşacak. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 13,93'e ulaşması bekleniyor. Kesin rakamlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.
En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Liranın Üzerine Çıkabilir
Beklentilerin gerçekleşmesi halinde halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 511 liraya yükselmesi öngörülüyor. En düşük memur emeklisi aylığının da 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 640 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.
Aile Yardımlarında Artış
Memur maaş katsayısındaki yükseliş, aile yardımı ödemelerine de yansıyacak.
Buna göre;
Çalışmayan eş yardımı 3 bin 154 liradan yaklaşık 3 bin 599 liraya,
0-6 yaş arası çocuk yardımı 693 liradan 791 liraya,
6 yaş üstü çocuk yardımı 346 liradan 395 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan ve iki küçük çocuğu bulunan bir memurun aldığı toplam aile yardımı da 5 bin lira seviyesinin üzerine çıkacak.
Sosyal Yardımlarda Yeni Tutarlar
Temmuz ayındaki katsayı güncellemesi sosyal yardım ödemelerini de artıracak.
Beklenen yeni rakamlar şöyle:
65 yaş aylığı: 6 bin 393 TL'den 7 bin 295 TL'ye,
Evde bakım yardımı: 13 bin 878 TL'den 15 bin 837 TL'ye,
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım: 13 bin 878 TL'den 15 bin 837 TL'ye yükselecek.
Engelli Aylıkları da Artacak
Sosyal destek kapsamındaki engelli aylıklarında da yükseliş bekleniyor.
Buna göre;
Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5 bin 103 TL'den 5 bin 823 TL'ye,
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 7 bin 655 TL'den 8 bin 735 TL'ye,
18 yaş altı engelli yakını aylığı: 5 bin 103 TL'den 5 bin 823 TL'ye çıkabilecek.
Emekli Doktorların İlave Ödemeleri Yükselecek
Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen ilave ödemelerde de artış bekleniyor. Buna göre uzman olmayan emekli doktorlara yapılan ilave ödemenin 31 bin 674 liraya, uzman doktorlara yapılan ödemenin ise 41 bin 176 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı da Etkilenecek
Memur maaş katsayısındaki artış yalnızca maaşları değil birçok ekonomik kalemi de değiştirecek.
Mevcut durumda 416 bin 361 lira olan bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 475 bin 110 liraya yükselmesi bekleniyor.
Özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının da 64 bin 948 liradan 74 bin 113 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.
SED Ödemelerinde Artış Bekleniyor
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemeler de temmuz ayında yeniden belirlenecek.
Beklenen tutarlar şöyle:
Okul öncesi çocuklar için destek: 7 bin 523 TL,
İlköğretim öğrencileri için destek: 11 bin 285 TL,
Ortaöğretim öğrencileri için destek: 12 bin 37 TL,
Yükseköğretim öğrencileri için destek: 13 bin 542 TL.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaş zamları ve sosyal yardım ödemelerindeki nihai artış oranları kesinleşecek. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında milyonlarca vatandaşın gelirinde önemli bir yükseliş yaşanacak.