20.000 TL maaş üstü alanlara 5 formülü hesap yenilendi: İşte emekliye kuruşu kuruşuna yeni hesap

Temmuz ayına yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Beş aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,61'lik zammı garantilerken, son oran haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Maaş artışının yanı sıra ek ödeme, taban aylık düzenlemesi ve olası refah payı senaryoları da emeklilerin gelirlerinde belirleyici olacak.
Emekli maaşlarında yapılacak temmuz artışı için artık son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan yüzde 16,61'lik zam oranı sonrası farklı maaş gruplarına göre yeni hesaplamalar yapılmaya başlanırken, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 SENARYO NETLEŞTİ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan ocak–mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16,61’e ulaşırken, böylece zam oranının büyük bölümü şimdiden şekillenmiş oldu. Kesin oran için yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.
5 AYLIK VERİYLE ZAM TABLOSU OLUŞTU
Ocak–mayıs dönemindeki enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,61’lik artış hesaplanıyor. Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı 20.000 TL’den 23.322 TL seviyesine yükseldi.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 FARKLI SENARYO MASADA
Haziran enflasyonuna ilişkin beklentiler, temmuz zammının hangi aralıkta oluşacağını da ortaya koyuyor. Ekonomist tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17 ila yüzde 19 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.
Haziran TÜFE beklentilerine göre olası zam oranları şöyle:
%1,00 → %17,77 zam → 23.554 TL
%1,37 → %18,20 zam → 23.640 TL
%1,52 → %18,38 zam → 23.676 TL
%1,60 → %18,47 zam → 23.694 TL
%1,71 → %18,60 zam → 23.720 TL
ORTA GELİR GRUPLARINDA MAAŞ ARTIŞI
Farklı maaş seviyelerinde de aynı oranlar doğrultusunda artış hesaplanıyor:
25.000 TL maaş
29.443 TL – 29.650 TL aralığı
30.000 TL maaş
35.331 TL – 35.580 TL aralığı
35.000 TL maaş
41.220 TL – 41.510 TL aralığı
40.000 TL maaş
47.108 TL – 47.440 TL aralığı
EMEKLİ EK ÖDEMELERİ DE YÜKSELECEK
Temmuz zammı yalnızca kök aylıklara değil, ek ödemelere de yansıyacak. Maaşın yüzde 4–5’i oranında verilen ek ödeme, yeni kök aylık üzerinden yeniden hesaplanacak.
Örneğin:
Kök aylık: 30.000 TL
Yeni kök aylık: 35.514 TL
Ek ödeme: 1.200 TL → 1.420,56 TL
Toplam aylık da buna göre artmış olacak.
EK ÖDEME ORANI DA DEĞİŞECEK
Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ek ödeme sınırı da yukarı çekilecek. Böylece hangi emeklinin yüzde 4, hangisinin yüzde 5 ek ödeme alacağı yeniden belirlenecek. Tahminlere göre bu sınır yaklaşık 14.851 TL seviyesine çıkabilecek.
KÖK AYLIK VE TABAN AYLIK DETAYI
Emeklilerin nihai maaşı;
Kök aylık
Ek ödeme
Hazine destekli taban aylık üçlü sistem üzerinden hesaplanıyor.
Hesaplanan tutar taban aylığın altında kalırsa ödeme Hazine tarafından tamamlanıyor.
KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekliler, e-Devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” ekranından kök aylık ve ek ödeme bilgilerine ulaşabiliyor.
“Aylık tutarı” → kök aylık
“Ek ödeme tutarı” → ek ödeme
“5510 Ek 19 Miktarı” → taban aylık farkı
SONUÇ: KRİTİK VERİ HAZİRAN ENFLASYONU
Temmuz zammının kesin oranı için artık yalnızca haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Açıklanacak veriyle birlikte hem emekli maaşları hem de ek ödeme sistemi tamamen netleşmiş olacak.