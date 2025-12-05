Türkiye Sigorta’nın peşin fiyatına taksit kampanyası 31 Mart’a kadar devam edecek

“Türkiye Sigorta olarak 31 Mart 2026’ya uzattığımız bu kampanya ile yalnızca finansal bir kolaylık sağlamıyoruz. Bunu aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın güvenceye ulaşmasını sağlamak bizim için temel bir görev. Sektörün lideri konumunda olan Türkiye Sigorta, erişilebilirliği artırmayı ve her bir bireyin ihtiyaç duyduğu teminata kolayca ulaşabilmesini sağlama misyonunu taşıyor.