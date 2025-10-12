Türkiye Sigorta sigortayı erişilebilir hâle getiriyor

Güçlü finansal yapısı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknoloji destekli süreç yönetimiyle sigorta sektöründeki liderliğini pekiştirmeye devam eden Türkiye Sigorta, müşterilerinin her zaman yanında yer alıyor. Bireysel sigortalarda erişilebilirliği artırma stratejisiyle müşterilerine ödeme avantajı sunan Türkiye Sigorta; kaskoda %100 orijinal parça taahhüdü, sağlıkta geliştirilmiş ömür boyu yenileme garantisi ve dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Taha Çakmak

HEDEFİMİZ HER KESİME ULAŞMAK

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Sigorta olarak ana hedefimiz, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmak ve sigortayı herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir kılmaktır. Şirket stratejimiz doğrultusunda sağlık, kasko ve trafik ürünlerimizde sunduğumuz peşin fiyatına taksit imkânlarıyla sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Taksit kampanyamızın yanı sıra kasko sigortalarımızda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileriye taşıyoruz.”

KASKO HASAR ONARIMINA %100 TAAHHÜT

Vatandaşların sigortaya erişilebilirliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldıkları taksit kampanyasına ek olarak kasko hasar süreçlerindeki iyileştirmelere de değinen Taha Çakmak, "Bireysel kasko hasar onarımlarında yüzde 100 orijinal parça taahhüdü ile güvencemizi en üst seviyeye taşıyoruz. Bireysel kasko müşterilerimizin tamamında hasar durumunda orijinal parça kullanılması kararını müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikalarımız doğrultusunda aldık. Amacımız, sigortalılarımızın yaşamın her alanında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Ayrıca Türkiye Sigorta olarak hasar tarafında tüm tedarikçi, eksper ve diğer iş ortaklarımızı nisan ayında yazılımını tamamladığımız hasar portalinde bir araya getirerek, sigortalılarımıza sağladığımız hizmet kalitemizi artırıyoruz" dedi.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ

Sağlık poliçelerindeki yeniliklere ilişkin de açıklama yapan Taha Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık poliçelerimizde önemli bir yenilikle Tazminat Prim Oranı kontrolünü kaldırarak Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı kurum ağımız ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde ‘Sağlıkta Milyonların Güvencesi’ olmaya devam edeceğiz.”







