Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu: Yerli ve milli gemilerimiz var milli denizaltımızı ve uçak gemimizi inşa ediyoruz

Oramiral Tatlıoğlu, DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.





Tatbikata dair değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun, güçlü bir deniz kuvvetini zorunlu kıldığını söyledi.





Tatlıoğlu, çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri olduklarına dikkati çekerek, "Bugün aynı anda Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 92 savaş gemisi 66 deniz hava unsuru ve 16 bin 900 personelimizle Deniz Kuvvetleri tatbikatını icra etmekteyiz" dedi.





'Yeni taktikler geliştirdik'

Bu sabah fırkateynlerin, hücumbotların, gemiden kalkan helikopterlerin ve TB3'lerin atışlarını icra ettiklerini belirten Oramiral Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"İHA'larımızın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni taktikler geliştirdik. Gerek İHA'larımızı gerek insansız deniz araçlarımızı çok iyi kullanan bir Deniz Kuvvetleriyiz. Bildiğiniz gibi daha önce gemilerimizi yurt dışından ithal ederdik. Şu anda inşa ettiğimiz yerli ve milli fırkateynimiz, korvetimiz, karakol gemimiz, çıkarma gemilerimiz var. Aynı zamanda şu anda muhriplerimizi, milli denizaltımızı ve en büyüğü olan milli uçak gemimizi inşa ediyoruz."





Türk Deniz Kuvvetleri'nin diplomasinin stratejik bir destek unsuru olduğunu kaydeden Oramiral Tatlıoğlu, "Stratejik bir destek unsuru olarak Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz. Özellikle Doğu Akdeniz'de her noktada denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımızla bulunmaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri her geçen gün gücüne güç katmaktadır ve verilecek her görevi üstün bir başarıyla icra etmeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.



