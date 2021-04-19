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Ekonomi Türkiyenin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi yarın Hatayda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi yarın Hatay'da

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, yarın Hatay'da olacak. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi yarın Hatayda
Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi Ertuğrul Gazi, Dörtyol'a demirleyecek.

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerine göre, 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Hatay'a doğru ilerliyor.

Öğleden sonra Hatay Dörtyol'da olacak

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin, yarın öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

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