Ekonomi TÜSİADın konferansında çeviri krizi Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff kürsüden indi
İŞ DÜNYASI

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi: Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff kürsüden indi

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

Haber Merkezi DHA
Christian Wulff
Christian Wulff

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.

DHA
Christian Wulff

ÇEVİRİ KRİZİ

Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.

Çeviri krizi
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Çeviri krizi
TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.


DHA
Christian Wulff

KÜRSÜDEN İNDİ

  • Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim" dedi. "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyen Christian Wulff, "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.


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