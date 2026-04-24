Üreticilere destek yağdı: Çiftçilere tarımsal destek bugün hesaplara yattı

21:0924/04/2026, Cuma
Çiftçilere 350 milyon 968 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 350 milyon 968 bin liralık tarımsal destek ödemesinin, çiftçi hesaplarına aktarılmaya başladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri desteklerle güçlendirdiklerini belirten Yumaklı
, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş besi desteği için 265 milyon 604 bin 413 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği için 58 milyon 100 bin 771 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 26 milyon 542 bin 816 lira ve atık desteği için 720 bin lira ödeme yapılacak.


