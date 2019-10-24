Konutta binlerce kişinin mağduriyetini bitirecek adım

Başta kamu bankaları olmak üzere çok sayıda özel bankanın da katılımıyla geçtiğimiz aylarda startı verilen faiz indirim kampanyaları, konut tarafında son satış verilerine yansımaya başladı.

Eylül ayında ipotekli konut tarafında neredeyse 58 bin bandına dayanan satış rakamı ile son 5 yılın rekoru kırıldı.

Tabi satışlarda yaşanan bu yukarı yönlü ivme ister istemez inşaat piyasasını da hareketlendiriyor.Uzun süredir yeni bir projeye girişmeyen müteahhitler son gelişmelerle birlikte yeni üretim için kolları da sıvamaya başladı.

İnfografik: AA

3 KAMU BANKASI DEVREDE

Faiz indirimleri ile konut satışlarında yaşanan hareketlilik sonrası ekonomi yönetimi şimdi de yeni bir kredi paketini gündemine aldı. Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün geçtiğimiz günlerde dile getirdiği ve gerçek anlamda müteahhitlere nefes aldıracak paket kamu bankaları olan Ziraat, Halk ve Vakıfbank üzerinden hayata geçirilecek.

YARIM KALAN İNŞAAT İÇİN KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında faiz, döviz ve inşaat maliyetlerinde yaşanan aşırı artışla birlikte bıçak gibi kesilen satışlar sonrası zor duruma düşen müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatların tamamlanması için uygun faiz oranı ve uzun vadeli kredi seçenekleri yer alacak.

GÖZLER BAKAN ALBAYRAK’TA

Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen paket gündeme gelmesinin ardından inşaat sektörünü de heyecanlandırdı.

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İnfografik: Emir Ece

Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine yeni inşaat ruhsatı ve yapı izin belgesi sayısı rekor miktarda azalmış, yaşanan yeni konut üretimindeki azalış ile hem konut fiyatları hem de kira ücretleri yükselişe geçmişti.

RUHSATTA YÜZDE 60, İSKANDA YÜZDE 10 AZALMA VAR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 aylık dönemler üzerinden açıklanan yapı izin istatistiklerine de yansıyan tabloya göre; belediyeler tarafından yılın ilk 6 ayında verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı.

Bu rakam aynı dönemde tamamlanan inşaatların kullanımı için verilen yapı kullanma izin belgesinde ise bir önceki yıla göre yüzde 10,9 düşüş şeklinde gerçekleşti.

İnfografik: Emir Ece

FİYATLARA DA YANSIYACAK

Son atılacak adımda yer alan inşaat bitirme kredisi ile hem kiralık hem de satılık tarafında ortaya ciddi bir konut arzı çıkacak. Özellikle Fikirtepe gibi ciddi sayıda inşaatın yarım kaldığı bölgelere ise can suyu olacak. Tabi tüm bu gelişmelerin özellikle kiralıkta tarafta olmak üzere fiyatlara olumlu anlamda yansıması olacak.

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BİNLERCE KİŞİNİN MAĞDURİYETİ SONA ERECEK

Yarım kalan konutlara yönelik destek paketinin açıklanması halinde evini arsasını kat karşılığı ya da farklı bir yöntem üzerinden müteahhide vermiş ancak firmaların finansmanlarında yaşanan olumsuzluklardan kaynaklı uzun zamandır evini teslim alamamış binlerce vatandaşın mağduriyetinin de sona ereceğini kaydeden İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, böyle bir paketin en büyük etkisinin başlıca bu yönde görülebileceğini dile getirdi.

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YÜZDE 65'İ İKİNCİ EL

Konut fiyatlarında aşırı yüksekliğin vatandaşı ikinci ele yönelttiğini ve satılan konutların yüzde 65'ini ikinci el konutların oluşturduğunu da kaydeden Aşa, kredi destek paketi ile konut piyasasında hareketliliğin yaşanacağını özellikle belli bir fiyat bandının altındaki konutlara ilginin ise yeniden başlayabileceğini söyledi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa.

KİRADA YÜZDE 20 ARTIŞ

Kiralık tarafında ise kentsel dönüşümden kaynaklı evi yıkıldığı için kiraya çıkan aileler de başta olmak üzere bir çok nedenden dolayı özellikle son 1 yıl içerisinde fiyatların yüzde 20 oranında arttığına değinen Aşa, ''Evleri tamamlanan vatandaşlar kirada bulundukları daireleri boşaltarak yeni evlerine çıkacak ve yeni yapılacak projelerde artı daire stoğu da ortaya çıkacak. Tüm bunlar kira fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecektir.'' diye düşündüğünü söyledi.

EN DÜŞÜK ORAN 0,99

Kamu bankalarının öncülüğünde geçtiğimiz aylarda başlatılan ve sonrasında özel bankaların da sürece dahil olduğu kredi faizlerinde indirim kampanyası sonrasında piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı 0,99'a kadar düşmüş durumda.

Bu da bugün 100 bin TL, 10 yıl vadeli bir konut kredisinde aylık bin 428 TL taksit ve vade sonunda yaklaşık 73 bin TL fazladan para ödenmesi anlamına geliyor.

İnfografik: Tuğçe Kura



