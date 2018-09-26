Yıldız Holding Japonya'da Godiva'nın satışını araştırıyor Yıldız Holding'in iştiraki olan Godiva'nın Japonya'daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi. Japonya'nın en başarılı bölgelerinden biri olduğu ve büyümeye devam ettiği de belirtildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 16:57 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 17:08 Reuters