Ekonomi Yıldız Holding Japonyada Godivanın satışını araştırıyor
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding Japonya'da Godiva'nın satışını araştırıyor

Yıldız Holding'in iştiraki olan Godiva'nın Japonya'daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi. Japonya'nın en başarılı bölgelerinden biri olduğu ve büyümeye devam ettiği de belirtildi.

Haber Merkezi Reuters
Yıldız Holding prestij markasını Japonya'da satmaya hazırlanıyor.
Yıldız Holding prestij markasını Japonya'da satmaya hazırlanıyor.

Yıldız Holding'in iştiraki olan Godiva'nın Japonya'daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi.

  • İsmini vermek istemeyen konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Godiva'nın Japonya biriminin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması, değerlemenin 1.5 milyar dolara kadar varması bekleniyor.

Yıldız Holding yaptığı açıklamada Japonya'nın en başarılı bölgelerinden biri olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Pladis Foods

Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi'de hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi'de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor.

Hisseler yükselişte

Veri yayını kaynaklı sorun nedeniyle işlemlere ara verilen Borsa İstanbul'da saat 1400'da işlemlerin yeniden başlamasıyla Ülker hisseleri yüzde 6'ya yakın primle yeniden işleme başladı. Ancak kazanımlarını hızla geri veren Ülker hisseleri saat 1425'te yüzde 0.42 yükselişle 16.67 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.3 artıda.

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