Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir ve içinde birçok peygamberin hikayesi yer alır. Bu hikayeler içerisinde peygamberlerin Allah'a yönelttiği samimi dualar da bulunmaktadır. Bu dualar, hem o dönemdeki insanlara hem de bizlere örnek teşkil etmekte ve imanımızın güçlenmesine vesile olmaktadır. İşte Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları.