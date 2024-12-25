Kur’ân-ı Kerim’de peygamber kıssalarından bahsedilirken, onların ettikleri dualar da zikredilir. Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları şunlardır.
EYÜP ALEYHİSSELÂM’IN DUÂSI
وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٓ اَنّ۪ي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَۚ
"...Ve Eyyube iz nada Rabbehu ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn."
Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine,"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya suresi, 83)
YÛNUS ALEYHİSSELÂM’IN DUÂSI
لَٓا اِلٰهَ اِلَّٓا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ
"Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn(e)."
“...Sen’den başka ilâh yoktur. Sen her türlü kusurdan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum.” (Enbiyâ Sûresi, 87)
ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM’IN DUÂLARI
رَبِّ لَا تَذَرْن۪ي فَرْداً وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِث۪ينَ
"...Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn."
“...Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ Sûresi, 89)
PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ’İN DUÂLARI
رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ
"Rabbi-hkum bilhakk(i)(k) verabbunâ-rrahmânu-lmuste’ânu ‘alâ mâ tasifûn(e)."
“...Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.” (Enbiyâ Sûresi, 112)