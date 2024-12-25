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Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları

Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları

17:1925/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
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Enbiya Suresi'nde geçen peygamber duaları
Enbiya Suresi'nde geçen peygamber duaları

Kur’ân-ı Kerim’de peygamber kıssalarından bahsedilirken, onların ettikleri dualar da zikredilir. Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları şunlardır.

Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir ve içinde birçok peygamberin hikayesi yer alır. Bu hikayeler içerisinde peygamberlerin Allah'a yönelttiği samimi dualar da bulunmaktadır. Bu dualar, hem o dönemdeki insanlara hem de bizlere örnek teşkil etmekte ve imanımızın güçlenmesine vesile olmaktadır. İşte Enbiya Suresi’nde geçen Peygamber duaları.

EYÜP ALEYHİSSELÂM’IN DUÂSI

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٓ اَنّ۪ي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَۚ

"...Ve Eyyube iz nada Rabbehu ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn."

Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine,"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya suresi, 83)

YÛNUS ALEYHİSSELÂM’IN DUÂSI

لَٓا اِلٰهَ اِلَّٓا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ

"Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn(e)."

“...Sen’den başka ilâh yoktur. Sen her türlü kusurdan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum.” (Enbiyâ Sûresi, 87)

ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM’IN DUÂLARI

رَبِّ لَا تَذَرْن۪ي فَرْداً وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِث۪ينَ

"...Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn."

“...Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ Sûresi, 89)

PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ’İN DUÂLARI

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ

"Rabbi-hkum bilhakk(i)(k) verabbunâ-rrahmânu-lmuste’ânu ‘alâ mâ tasifûn(e)."

“...Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.” (Enbiyâ Sûresi, 112)

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