Özgün Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?
DİNİ BİLGİLER

Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?

Günlük hayatta sürekli duyduğumuz ensar kelimesinin kökeni Arapça’ya dayanmaktadır. İslam dininde tarihsel önemi büyük olan ensar terimi, Mekke’de bulunan Müslümanların zulme uğraması, Medine halkının bu insanlara evlerini açması sonucunda ortaya çıkmıştır. Peki Ensar ne demek? Ensar kimlere denir? Ensar isminin anlamı nedir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?
Ensar

İslâm literatüründe ensar, Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak suretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Yesribli (Medineli) Müslümanlar için kullanılmıştır. Günümüzde isim olarak da çok rastladığımız bu kelimenin tam anlamını haberimizde bulabilirsiniz.

ENSAR NE DEMEK?

Ensar fiilen "yardım edenler, yardımcılar" demektir. Sıfat olarak, "herkesi seven, herkese yardım eden" demektir.

ENSAR KİMLERE DENİR?

Mekke’den gelen Müslümanlara her türlü yardımı yapan o zamanın Medine halkına “Ensar” denilmiştir. Muhacirlere yardımcı olduklarından dolayı kendilerine “Ensar” adı verilmiştir.

ENSAR İSMİNİN ANLAMI

Ensar ismi yardımcılar, koruyucular anlamını taşımaktadır. Sıfat olarak kullanımında ‘herkesi seven, herkese yardım eden’ olarak bilinmektedir.

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