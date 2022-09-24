Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?

İslâm literatüründe ensar, Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak suretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Yesribli (Medineli) Müslümanlar için kullanılmıştır. Günümüzde isim olarak da çok rastladığımız bu kelimenin tam anlamını haberimizde bulabilirsiniz.

ENSAR NE DEMEK?

Ensar fiilen "yardım edenler, yardımcılar" demektir. Sıfat olarak, "herkesi seven, herkese yardım eden" demektir.

ENSAR KİMLERE DENİR?

Mekke’den gelen Müslümanlara her türlü yardımı yapan o zamanın Medine halkına “Ensar” denilmiştir. Muhacirlere yardımcı olduklarından dolayı kendilerine “Ensar” adı verilmiştir.

ENSAR İSMİNİN ANLAMI

Ensar ismi yardımcılar, koruyucular anlamını taşımaktadır. Sıfat olarak kullanımında ‘herkesi seven, herkese yardım eden’ olarak bilinmektedir.

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