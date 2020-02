Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

3 ilde coronavirüs nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal oldu Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 425’e virüs bulaşan kişilerin sayısı ise 2 bin 788'inin durumu ağır olmak üzere 20 bin 438’e yükseldi.Virüsün ortaya çıkması ile birlikte çok sayıda ülkede Çin üzerinden yapılan seyahatlerle ilgili bir dizi önlemler alındı.Uçuşları durdurma, yolları kapatma ve virüs kontrol altına alınana kadar havalimanlarındaki geçişlere kısıtlama getirilirken, ortaya çıkan tablo ise Türk turizm sektörünü 3 ilde gözle görülür bir şekilde etkiledi.1 YILDA 250 MİLYAR DOLAR HARCIYORLAR2019'da yurt dışına çıkış yapan Çinli sayısı 150 milyonu aşmış durumda. Bu anlamda yurt dışına en fazla turist yollayan konumunda bulunan Çin, dünya genelinde en çok harcama yapan turistler sıralamasında da ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Öte yanda dünya genelindeki turizm harcamaları 1 trilyon 250 milyar doları buluyor.Bu rakamın 250 milyar dolarını yani dünya genelindeki turizm harcamalarının beşte birini ise Çinliler gerçekleştiriyor. 1.4 milyar Çinli nüfusun 180 milyonunda pasaport bulunuyor ve bu kişiler yıl içerisinde 7-8 kez seyahat ediyor.DÜNYA TURİZMİNİ DE TEHDİT EDİYORTabi rakamlar böyle olunca virüsün etkilerinin kısa vadede çözülmemesi dünya turizmini de ciddi anlamda tehdit ediyor. Çinli turistlerin en fazla seyahat ettiği ülkeler ağırlıkla Asya Pasifik'te yer alırken bu bölgeyi Avrupa ve Amerika izliyor.Öyle ki sadece Paris'e bir yılda giden Çinli turist sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Söz konusu Çinli turistlerin ekonomik katkısı ise Fransa'ya 4 milyar dolar civarında.YÜZDE 90'I 3 İLE GELİYOR1 milyon Çinli turist hedefi olan Türkiye'ye gelen Çinli sayısı geçtiğimiz yıl 400 binin üzerine çıkarken 2020 için beklenen rakam ise 550-600 bin civarında. Gelen turistlerin yüzde 90'ın seyahat ettiği il ise İstanbul, Denizli ve Nevşehir olarak öne çıkıyor. İstanbul genelinde ağırlıkla tarihi yarım ada, Nevşehir'de Kapodokya, Denizli'de ise Pamukkale Çinli turistlerin en fazla uğrak mekanları oluyor.YARIN İTİBARİYLE UÇUŞLAR DURACAKÇin'den Türkiye'ye yapılan tüm uçuşlar yarın itibariyle Şubat ayı sonuna kadar durdurulacak. Karar dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ancak Karar öncesi Şubat rezervasyonlarının neredeyse tamamı iptal edilmiş durumda. Türkiye gelen Çinli turistlerin büyük bir bölümüne aracılık eden tek bir şirket üzerinden yapılan iptal sayısı 30 bini aştı.Çinli turistler yıllık turist oranı göz önünde bulundurulduğunda Kapadokya’da yüzde 15, Pamukkale’de ise yüzde 20 oranına tekabül ediyor. yenisafak.com'un konuştuğu sektör temsilcileri ise koronavirüsünün ortaya çıkmasının ardından kayıplarının yüzde 50’yi aştığına dikkat çekip nisan ayına umut bağlıyor.KARANTİNA ÖNCESİ GELDİLERNormal bir zamanda bu aylarda Kapadokya'da Çinli turist kaynıyor olması gerekirken çok nadir Çinli turistin bölgede bulunduğunu kaydeden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, gelenlerin ise karantina öncesinde Çin'den çıkıp ya direk ya da Avrupa üzerinden bölgeye tatile geldiklerine vurgu yapıyor.REZERVASYONLAR İPTAL, YÜZDE 50 KAYIP VAR!Rezervasyon iptallerine de değinen Dinler, Şubat ayı için tüm rezervasyonların iptal edildiğini ve kendi bölgelerinde şu an yüzde 50'lik bir kaybın söz konusu olduğunu belirterek, Çinli turistlerin Kapodokya turizminde yüzde 15'lik bir payı olduğuna vurgu yapıyor.Ağırlıkla lüks tüketimi Çinli turistler yaparken, kişi başı harcama tutarları ise bin - 1500 dolar civarında.BALON VE SAFARİYİ DE ETKİLEDİÇinli turistlerin katkısının sadece otel bazında olmadığını balon tarafında paylarının yüzde 35, safaride ise bu oranın yıl bazında yüzde 50'yi geçtiğine de değinen Dinler, şubat ve mart aylarının bu şekilde geçmesini beklediklerini ancak nisan ayı itibariyle tablonun düzeleceğine dair bir iyimserlik içinde bulunduklarını da aktardı.Çinli turistlerin Türkiye'de en fazla uğrak mekanlarından biri ise Denizli'nin travertenleri ile meşhur Pamukkale bölgesi.DENİZLİ'DE İPTALLER YÜZDE 60'I BULDU2020 yılı içinde beklenen Çinli turist sayısının 600 bin civarında olduğunun, bunun da Denizli'nin yıllık turist sayısının yüzde 20'si civarına denk geldiğini aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Gazi Murat Şen, Çin tarafından yapılan yakın zaman içerisindeki rezervasyonların yüzde 60'nın iptal edilmiş durumda olduğunu belirtti.İLERLERSE RUS VE AVRUPALI TURİSTİ DE ETKİLERKoronavirüsünün etkilerinin ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bu boyutta kalmaması ve daha da ilerleyip vatandaşı tamamen toplu taşımaya binmemeye iterse hem Avrupa hem de Rusya tarafındaki turistleri de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Şen, şu an bölgelerinde bulunan turistlerin Çin Bayramı nedeniyle önceden gelenler olduğunu ve geri dönüş yoluna da geçmiş durumda olduklarını kaydetti.Şen, ortaya çıkan durumun sadece Türkiye'yi değil tüm turistik bölgeleri etkilediğinin de altını çiziyor.SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZAsya'dan Türkiye'ye dönük en büyük operasyonları yapan ve 2019 yılında 180 bin Çinliyi Türkiye'ye getiren Dorak Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, 24 Ocak Cuma günü itibariyle öncelikle 3 şehirden şu anda ise 24 şehirden tüm uçak seferlerinin iptal olduğunu belirterek, ''İptaller bütün hızı ile devam ediyor. Periyot olarak tüm Çinlilerin yalnız Türkiye ye değil tüm dünyada seyahat ettikleri Çin yılbaşısına denk geldiğimden, bu durum biraz daha önem arz etti. Şu ana kadar 30 bin gecelemenin üzerinde iptal aldık. Bizlerde süreci yakından takip etmekteyiz.'' dedi.