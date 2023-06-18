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Euro 2024 eleme maçları gecenin sonuçları

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme eleme maçları devam ediyor. UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 3-2 yenerek grupta liderliğe yükselirken, yeni hedef ise Galler maçı oldu. İşte 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü haftasında, A, E, F, G, J grup maç sonuçları, 4. hafta maçlarının programı ve Türkiye puan durumu.

11:13 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
EURO 2024 Elemeleri 3. hafta maç sonuçları

EURO 2024 Elemeleri 3. hafta maç sonuçları

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2

EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maçlarının program

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
D Grubundaki 3.maçında Letonya'yı deplasmanda yenerek liderliğe yükselen Türkiye, gözünü yarınki Galler maçına çevirdi. Eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler'i konuk edecek. Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19 Haziran Pazartesi maç programı

B Grubu:

21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık

21.45 Fransa-Yunanistan

C Grubu:

19.00 Ukrayna-Malta

21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya

D Grubu:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Türkiye-Galler

H Grubu:

19.00 Finlandiya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan

21.45 Slovenya-Danimarka

I Grubu:

21.45 İsviçre-Romanya

21.45 İsrail-Andorra

21.45 Belarus-Kosova

20 Haziran Salı maç programı

A Grubu:

21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 İskoçya-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Moldova-Polonya

21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk

F Grubu:

21.45 Avusturya-İsveç

21.45 Estonya-Belçika

G Grubu:

21.45 Bulgaristan-Sırbistan

21.45 Macaristan-Litvanya

J Grubu:

21.45 İzlanda-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg

21.45 Lihtenştayn-Slovakya

Euro 2024 Türkiye puan durumu

EURO 2024 Elemeleri Nasıl Oynanacak?

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.

Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.

2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.

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Euro 2024 eleme maçları gecenin sonuçları