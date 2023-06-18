EURO 2024 Elemeleri 3. hafta maç sonuçları
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.
Norveç-İskoçya: 1-2
Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2
Faroe Adaları-Çekya: 0-3
Arnavutluk-Moldova: 2-0
Azerbaycan-Estonya: 1-1
Belçika-Avusturya: 1-1
Litvanya-Bulgaristan: 1-1
Karadağ-Macaristan: 0-0
Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0
Portekiz-Bosna Hersek: 3-0
İzlanda-Slovakya: 1-2
EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maçlarının program
D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler'i konuk edecek. Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19 Haziran Pazartesi maç programı
21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık
21.45 Fransa-Yunanistan
19.00 Ukrayna-Malta
21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Türkiye-Galler
19.00 Finlandiya-San Marino
21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan
21.45 Slovenya-Danimarka
21.45 İsviçre-Romanya
21.45 İsrail-Andorra
21.45 Belarus-Kosova
20 Haziran Salı maç programı
21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 İskoçya-Gürcistan
21.45 Moldova-Polonya
21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk
21.45 Avusturya-İsveç
21.45 Estonya-Belçika
21.45 Bulgaristan-Sırbistan
21.45 Macaristan-Litvanya
21.45 İzlanda-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg
21.45 Lihtenştayn-Slovakya
Euro 2024 Türkiye puan durumu
EURO 2024 Elemeleri Nasıl Oynanacak?
53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.
Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.
2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.