UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. J Grubu'nda Portekiz ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Çekya, deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oldu. Orta Avrupa temsilcisi, rakibini 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 18 Haziran 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.