Evde bakım maaşı yatan iller listesi Aralık ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Ödemler tüm illerde aynı anda başlamadığı için de her gün yatan iller listesi de araştırılıyor.

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.

Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te evde bakım maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 7 bin 157 lira olacak.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık artış oranı belli olacağı için net artış oranı da belli olmuş olacak. Buna göre Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.







