"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı gündeme geldi. Nisan ay evde bakım parası ödeme tarihleri merak ediliyor. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? sorusu da bayrama sayılı günler kala araştırılıyor. Evde bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EVDE BAKIM PARASI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşları nisan ayında bayramdan önce yatmayacak. Yapılan resmi açıklamaya göre memur maaşları nisan ayı içerisinde her ay olduğu gibi ayın 15’inde yatacak. Evde bakım aylıklarının da bayramdan önce ödenmesi beklenmiyor.

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024

Nisan ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri nisan ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?