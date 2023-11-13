İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi konuk etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlunun’da gol kaydettiği maçta Inter rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 43.dakikasında Federico Dimarco orta sahadan jeneriklik bir gole imza attı. Inter aldığı bu galibiyetle puanını 31’e çıkararak liderliğini korudu. Frosinone ise 15 puanla 12. sırada yer aldı. Inter - Frosinone maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.