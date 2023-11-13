İtalya Serie A 12. haftasında Inter evinde Frosinone’yi konuk etti. Inter’ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 43. dakikasında Federico Dimarco'nun orta sahadan attığı müthiş gol maça damga vurdu.
'nın 12. haftasında Inter, Frosinone'yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 43. dakikada Federico Dimarco'nun orta sahadan attığı müthiş golle 1-0 önde kapattı. 2. yarıya da hızlı başlayan Milano temsilcisi milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda maçta başka gol olmadı ve lacivert-mavililer mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Federico Dimarca’nun gol videosu haberimizde.
FEDERİCO DİMARCO GOL İZLE
FEDERİCO DİMARCO GOL İZLE
INTER - FROSİNONE MAÇ ÖZETİ
INTER - FROSİNONE MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİA A PUAN DURUMU
İTALYA SERİA A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
#Federico Dimarco
#Inter
#Frosinone
1 saat önce