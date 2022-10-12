Özgün AEK Larnaca - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AEK Larnaca - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 7 puanla grup birincisi olan temsilcimiz Fenerbahçe, AEK karşısında deplasmanda kazanıp grubu birinci bitirmek için avantaj sağlamak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman, sat kaçta, ilk 11 kadrosu | UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe- Aek Larnaca

Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe gruptaki 4. maçını AEK Larnaca ile yapacak. İlk maçta kendi sahasında güzel bir futbolla rakibini 2-0 yenen Sarı Kanarya, deplasmanda da 3 puana ulaşmak istiyor. Attığı 25 golle müthiş bir istatistik yakalayan F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Larnaca maçı hazırlıklarına start verdi.

AEK LARNACA- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşı karşıya gelecekleri müsabaka 13 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak. TSİ saat 19.45’te başlayacak olan maç Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE DİREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.

Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve yeni formata göre son 16 turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynamadan çeyrek finale yükselecek.

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