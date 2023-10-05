Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko, sezonu ilk hafta maçında EA7 Emporio Armani Milano’yu konuk ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Geçmiş karşılaşmalar:
FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 75-82 AX Armani Exchange Milano
2022-23 – Normal sezon - AX Armani Exchange Milano 72-82 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Milano 60-71 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 43-68 AX Armani Exchange Milano
2020-21 – Normal Sezon – AX Armani Exchange Milano 92-100 Fenerbahçe Beko
2020-21 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 71-79 AX Armani Exchange Milano
2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 73-64 AX Armani Exchange Milano
2019-20 – Normal Sezon – AX Armani Exchange Milano 87-74 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milano 90 – 104 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 92 – 85 AX Armani Exchange Olimpia Milano
2017-18 – Normal Sezon Fenerbahçe Doğuş 89 – 70 AX Armani Exchange Olimpia Milano
2017-18 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milano 86 – 92 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 79 EA7 Emporio Armani Milano
2016-17 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milano 70 – 79 Fenerbahçe
2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 98 – 77 - EA7 Emporio Armani Milano
2014-15 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milano 71 – 82 Fenerbahçe Ülker
2014-15 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milano 74 – 80 Fenerbahçe Ülker
2014-15 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 77 – 74 EA7 Emporio Armani Milano
2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 73 – 82 EA7 Emporio Armani Milan
2013-14 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milano 90 – 85 Fenerbahçe Ülker
2011-12 - Top 16 EA7 Emporio Armani 85 – 72 Fenerbahçe Ülker
2011-12 - Top 16 Fenerbahçe Ülker 65 – 63 EA7 Emporio Armani
FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 1 Ekim Pazar günü konuk ettiği Çağdaş Bodrum Spor’u 95-58 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da Tyler Dorsey 17, Nigel Hayes-Davis 16, Johnathan Motley 13 sayı buldu.
Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.
Nigel Hayes-Davis son yedi EuroLeague maçının altısında çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Hayes-Davis, son sekiz EuroLeague maçının tamamında ve son 12 maçın 11’inde en az bir top çalmaya imza attı.
Scottie Wilbekin, son 18 EuroLeague karşılaşmasının 17’sinde en az 1 üç sayılık isabet buldu.
Johnathan Motley, son altı EuroLeague maçının beşinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.
Nick Calathes, 2018-19'da toplam 286 asistle EuroLeague tek sezon rekorunu kırdı. Calathes, 1.902 asistle EuroLeague kariyer lideri. Calathes 409 top çalma ile tüm zamanların ikinci sırasında; eski Panathinaikos takım arkadaşı Dimitris Diamantidis ise 434 ile tüm zamanların lideri. Calathes, 276 ilk beş başlangıcı ile tüm zamanların üçüncü sırasında yer alıyor. Calathes, 2,6'ya 1 kariyer asist-top kaybı oranıyla tüm zamanların altıncı sırasında yer alıyor. Calathes, 3.842 verimlilik puanı ile tüm zamanların 10. sırasında yer alıyor. Yunan yıldızımız, 32 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 3000 sayı barajını aşacak.