Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Nigel Hayes-Davis son yedi EuroLeague maçının altısında çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Hayes-Davis, son sekiz EuroLeague maçının tamamında ve son 12 maçın 11’inde en az bir top çalmaya imza attı.

Nick Calathes, 2018-19'da toplam 286 asistle EuroLeague tek sezon rekorunu kırdı. Calathes, 1.902 asistle EuroLeague kariyer lideri. Calathes 409 top çalma ile tüm zamanların ikinci sırasında; eski Panathinaikos takım arkadaşı Dimitris Diamantidis ise 434 ile tüm zamanların lideri. Calathes, 276 ilk beş başlangıcı ile tüm zamanların üçüncü sırasında yer alıyor. Calathes, 2,6'ya 1 kariyer asist-top kaybı oranıyla tüm zamanların altıncı sırasında yer alıyor. Calathes, 3.842 verimlilik puanı ile tüm zamanların 10. sırasında yer alıyor. Yunan yıldızımız, 32 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 3000 sayı barajını aşacak.