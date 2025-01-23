50 kilotonluk nükleer bomba Avrupa'da: ABD'nin yeni silah hamlesi

NNSA Savunma Programlarından Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dr. Marvin Adams, bir hafta önce yaptığı açıklamada, "B61-12'nin üretimi ve teslimatındaki başarı, yalnızca mevcut altı aktif silah modernizasyon programı için değil, gelecekte başlatılacak yeni programlar için de önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi. Adams, 2025 mali yılında LPU'nun tamamlanmasının sadece Savunma Bakanlığı ve Kongre'deki paydaşlara değil, aynı zamanda müttefiklere ve potansiyel düşmanlara da ABD’nin operasyonel kabiliyetini net bir şekilde gösterdiğini vurguladı. "Bu gösteri, caydırıcılık ve güvenceye doğrudan bir katkıdır" ifadelerini kullandı.



