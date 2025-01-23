50 kilotonluk nükleer bomba Avrupa'da: ABD'nin yeni silah hamlesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD, Avrupa'ya yerleştirdiği 50 kilotonluk nükleer yerçekimi bombalarıyla güç gösterisi yapıyor. Havadan atılabilen bu bombalar, gelişmiş kontrollü kuyruk dümeni sistemiyle hassas vuruş yeteneği sunuyor. Trump ise göreve geldiğinde Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini, Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini söylemişti.
ABD, kısa süre önce B61-12 nükleer bombalarının modernizasyonunu tamamladı ve bu bombaların Avrupa’da konuşlandırıldığını duyurdu.
B61-12, ABD’nin sahip olduğu tek taktik nükleer bomba olarak öne çıkarken, diğer nükleer silahlar stratejik kategoride yer alıyor. ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) yöneticisi Jill Hruby, bu modernize edilmiş yerçekimi bombalarının artık tamamen ileri konuşlandırıldığını ifade etti.
Hruby, NATO ile nükleer kapasite konusunda iş birliğini güçlendirdiklerini belirterek, “Nükleer kabiliyetlerimize yönelik görünürlüğü artırmak için NATO ile düzenli angajmanlar ve çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirdik” dedi.
ABD Hava Kuvvetleri ile NATO üslerinde konuşlandırılan B61 nükleer ağırlık bombası, yaklaşık 50 yıldır kullanımda ve bu da onu ABD'nin en eski ve en çok yönlü nükleer silahlarından biri haline getiriyor.
Dört varyantı var
İlk B61'in 1968'de hizmete girmesinden bu yana, silahın güvenliği, emniyeti ve güvenilirliği artırmak amacıyla çeşitli yenilemeler yapıldı. Günümüzde stoklarda B61'in dört varyantı bulunuyor: 3, 4, 7, 11 ve 12.
Bu yaşlanan silah sisteminin, hem potansiyel tehditleri caydırmaya devam edebilmesi hem de ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına olan güvenlik taahhütlerini pekiştirmesi için belirli dönemlerde ömrünün uzatılması gerekiyor.
Son tahminlere göre, Avrupa'da yaklaşık 100 adet ABD'ye ait B61 nükleer yerçekimi bombası bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana kıtada yaşanan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kara savaşının gölgesinde gerçekleşiyor.
B61 bombaları, İtalya, Almanya, Belçika, Türkiye ve Hollanda’daki altı NATO üssünde konuşlandırılmış durumda. Newsweek'in haberine göre, bu bombalardan 100'den fazlası ise bu üslerin dışında, farklı depolama alanlarında muhafaza ediliyor.
(Foto: ABD'nin NATO desteğiyle yerleştirdiği füzelerin yerleri)
50 kilotonluk bir savaş başlığı taşıyan B61-12 modeli, ataletsel navigasyon sistemi sayesinde yüksek öldürücülüğe sahip. Bombanın havadan serbest bırakılarak kullanılabildiği ve hassas bir kuyruk dümeni sayesinde hedefe yüksek doğrulukla vurabildiği ifade ediliyor.
Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), B61 nükleer yerçekimi bombalarının hizmet ömrünü 20 yıl uzatacak ve toplamda 9 milyar dolara mal olan modernizasyon programını kısa bir süre önce tamamladı. 18 Aralık 2024'te, B61-12 Ömür Uzatma Programı’nın (LEP) Son Üretim Ünitesi (LPU) başarıyla üretildi.
NNSA Savunma Programlarından Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dr. Marvin Adams, bir hafta önce yaptığı açıklamada, "B61-12'nin üretimi ve teslimatındaki başarı, yalnızca mevcut altı aktif silah modernizasyon programı için değil, gelecekte başlatılacak yeni programlar için de önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi. Adams, 2025 mali yılında LPU'nun tamamlanmasının sadece Savunma Bakanlığı ve Kongre'deki paydaşlara değil, aynı zamanda müttefiklere ve potansiyel düşmanlara da ABD’nin operasyonel kabiliyetini net bir şekilde gösterdiğini vurguladı. "Bu gösteri, caydırıcılık ve güvenceye doğrudan bir katkıdır" ifadelerini kullandı.
B61-12’nin üretiminin tamamlanmasının ardından, NNSA mevcut üretim altyapısını kullanarak yeni B61-13 bombasının üretimine geçmeye hazırlanıyor. B61-13’ün İlk Üretim Ünitesinin (FPU) 2026 mali yılında tamamlanması planlanıyor.
ABD'nin 47. Başkanı olan Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini, Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini söylemişti
Yemin töreninden önce Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap Zafer Mitingi"nde binlerce destekçisine seslenen Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini ve Orta Doğu'daki kaosu bitireceğini belirtmişti.
Trump, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı'nın önüne geçeceklerini ifade etmişti