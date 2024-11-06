ABD'nin 47'nci başkanı Trump: Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına

İlk döneminde aldığı kararlar ve uygulamalarıyla tartışma konusu oldu





Donald Trump, başkan seçilmesinin ardından kendine özgü tarzı ve aldığı kararlarla, ülke gündemini devamlı meşgul etti.





FBI, CIA gibi kurumlarla ve Pentagon'daki generallerin bir kısmıyla uzun süren anlaşmazlıklar yaşayan Trump, ABD Gizli Servisi'nin yakın koruma hizmetini kabul etmedi ve danışmanlarından habersiz, kararlarını sosyal medyadan duyurdu.





Trump'ın bu tutumu, böylesi bir başkanlık tarzına alışık olmayan başkent çevrelerinde eleştiri konusu oldu.





Washington bürokrasisiyle yaşadığı anlaşmazlıkların yanı sıra Trump, uluslararası alanda da Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Çin ile ilişkilerin gerilmesine neden olan uygulamalara imza attı.





Trump'ın, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine kısıtlamalar getirmesi, en çok tartışılan dış politika kararları arasında yer aldı.





ABD Başkanı ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşma, iklim değişikliği için imzalanan Paris Antlaşması ve Trans Pasifik Ortaklığı gibi anlaşmalardan ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini duyurdu.





Trump, uyguladığı yüksek ithalat vergileriyle Pekin yönetiminin ABD pazarındaki hegemonyasını kırmaya çalışırken, diğer taraftan Kuzey Kore'nin lideri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşerek samimi pozlar vermesi ve Meksika sınırını metal levhalarla tamamen örmeye çalışmasıyla tepki topladı.