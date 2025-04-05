Almanya'da 90 kişi Türk imam vesilesiyle Müslüman oldu

"Çoğu, İslam'ı araştırıp geliyor"





Camiye Müslüman olmak için gelenlerin büyük çoğunluğunun İslam'ı araştırıp geldiğini anlatan Şahin, "Buraya gelenlerin yüzde 80'i zaten hazır şekilde geliyorlar yani bazıları 6 ay, bazıları 2 yıl gerçekten İslamiyet'i araştırıp geliyorlar ve 'Tamam, ben hazırım artık.' diyorlar. Bu şekilde geliyorlar." ifadelerini kullandı.





Şahin, bazılarının farklı konulara takıldıkları veya medya üzerinden algıları farklı olduğu için sorularının bulunduğunu, bunlara yanıt almalarının ardından İslamiyet'i seçtiklerini söyledi.





İhtida etmek isteyenlere bir öğretmenin öğrencisine yaklaştığı gibi davrandığını belirten Şahin, kendisinin köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.





İhtida için camiye gelenlere nasihatte bulunduğunun altını çizen Şahin, onlara karşılaştıkları bazı Müslümanların davranışlarıyla İslamiyet'i birbirinden ayırmalarını ve İslam'ı kendi kaynaklarından öğrenmelerini, ibadetlere yöneldiklerinde kalbin nasıl huzur bulacağını göreceklerini, Allah'ın şimdiye kadar yaptıkları tüm hataları sileceğini, çevrelerine dikkat etmelerini ve bundan sonra başka insanlara örnek olmaları gerektiğini anlattığını aktardı.











