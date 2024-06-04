Almanya'da sel felaketi: Beş kişi öldü bir kişi kayıp

Şiddetli yağışlar sona ererken, üç nehrin birleştiği tarihi Passau kentinde su seviyesi 10 metreye yaklaşarak on yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın güneyindeki bazı bölgelerde Ren Nehri'nde yapılan kargo taşımacılığı ise dururken, Bavyera'nın Rosenheim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.



