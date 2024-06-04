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Dünya

Almanya'da sel felaketi: Beş kişi öldü bir kişi kayıp

18:46 - 4/06/2024 Salı
IHA

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan şiddet yağışın neden olduğu sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci ise kayboldu.

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Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan şiddet yağış sele neden oldu. Sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ise kayboldu. Bavyera'da 3 kişinin, Baden-Württemberg'de ise 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.


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Şiddetli yağışlar sona ererken, üç nehrin birleştiği tarihi Passau kentinde su seviyesi 10 metreye yaklaşarak on yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın güneyindeki bazı bölgelerde Ren Nehri'nde yapılan kargo taşımacılığı ise dururken, Bavyera'nın Rosenheim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.


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Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ciddi ve kritik" olarak tanımladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, ise güneydeki sel felaketinin "insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmanın" ihmal edilemeyeceğini hatırlattığını söyledi.


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Tuna Nehri'nde taşkın


Tuna Nehri'ndeki taşkın Avusturya'nın üçüncü büyük şehri Linz'in nehir kıyısına yakın bölgelerini sular altında bıraktı. Aşağı Avusturya bölgesinde Tuna Nehri boyunca tüm nehir trafiği durma noktasına geldi.

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#Almanya
#Sel
#Felaket
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