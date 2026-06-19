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Filistinli sanatçı Ebu Şaviş savaşın olumsuz etkilerinden müzik aletleri üreterek sıyrılıyor

Filistinli sanatçı Ebu Şaviş savaşın olumsuz etkilerinden müzik aletleri üreterek sıyrılıyor

13:3119/06/2026, Cuma
AA
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Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan 54 yaşındaki Filistinli sanatçı Suheyl Ebu Şaviş, yardım malzemelerinin taşınmasında kullanılan ahşap kutuları geri dönüştürerek ud ve çeşitli müzik aletleri üretiyor. İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle ham maddeye erişimde güçlük yaşanan bölgede Ebu Saviş, küçük çaplı atölyesinde atık durumdaki ahşap malzemeleri değerlendirerek enstrüman yapımını sürdürüyor. Filistinli sanatçı, ağır ve zorlu koşullara rağmen mesleğine ve müziğe duyduğu tutkudan vazgeçmiyor.

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