Gazze'de çevre temizliği krizi derinleşiyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen devam eden saldırıların altyapıda yol açtığı ağır tahribat ve bölgeye gerekli ekipmanların girişine izin verilmemesi nedeniyle çöp ve atık su krizi derinleşiyor. Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda, kanalizasyon sisteminin bulunmaması kötü kokuların yayılmasına, böcek ile kemirgenlerin çoğalmasına ve çevre kirliliğine neden oluyor. Kanalizasyon suları ve çöp yığınlarıyla çevrili sağlıksız koşullarda yaşayan siviller, atıkların toplanmaması ve kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

1 /14

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14