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Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi

10:3420/12/2024, Cuma
AA
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu birçok patlama meydana gelirken şehir genelinde can kayıplarına ve hasara yol açtı. Yetkililer, bir ofis binasının çatısında yangın çıktığını, binanın 15. katının hasar gördüğünü ve içeride mahsur kalan kişilerin olabileceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya, başkent Kiev'e füze saldırısı düzenledi. 

Saldırı sonucu birçok patlama meydana gelirken şehir genelinde can kayıplarına ve hasara yol açtı.

Yetkililer, bir ofis binasının çatısında yangın çıktığını, binanın 15. katının hasar gördüğünü ve içeride mahsur kalan kişilerin olabileceğini bildirdi.

#Ukrayna
#Rusya
#Kiev

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