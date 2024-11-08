Adana'da tam 100 katına çıktı: Hasat başladı fiyatlar yüz güldürüyor

“Adana muz üretiminde 3'üncü sırada”





Tarımsal planlama kapsamında artık muz serası kurulmadığını anlatan Doğan, “Adana'da 7 bin 558 dönüm alanda muz üretimi var. Adana ili olarak muz üretiminde 3'üncü sıradayız. Üretim planlaması yapıldığı için ve şu anda Türkiye'de üretilen muzun ülke ihtiyacını karşıladığı için muz üretimi yasaklandı. Devletimizin de desteğiyle Adana'yı yerli muz üretiminde marka ve lider bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.