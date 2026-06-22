Almanya Türkiye'nin kapısına dayandı: Enerji Bakanı 30 büyük şirketle protokol imzaladı

Türkiye’den otomotiv yatırımlarını geçmişte siyasi gerekçelerle çeken Almanya, bu kez enerji için 30 dev şirketle Ankara’ya çıkarma yaptı. Almanya Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin başını çektiği heyet, Türkiye’nin enerji alanındaki yükselişini açıkça kabul etti. Görüşmelerde Almanya, Türkiye’yi “güvenilir ve büyüyen ortak” olarak tanımlarken; Siemens ve Uniper gibi dev şirketler, Türkiye’nin Doğu-Batı enerji hattında kilit ülke haline geldiğini vurguladı. Enerji ve savunma ekseninde Ankara ile Berlin arasındaki yakınlaşma, yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.

1 /8 Türkiye hem yenilenebilir enerjide hem de fosil yakıtlarda yatırımlarını hızlandırarak bölgesel enerji merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, 30 büyük enerji şirketinin temsilcileriyle birlikte Türkiye’de temaslarda bulundu. Bu konuyu gündeme taşıyan Alman yayın organı DW.com Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'in büyük bir heyetle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

2 /8 Haberde "Ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren bakana Ankara'da eşlik eden heyette Alman enerji sektöründen 30 şirket temsilcisi de yer aldı. Türkiye, önümüzdeki dokuz yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yaklaşık 80 milyar euro, enerji sektörü altyapısı ve şebekesine ise 28 milyar euro yatırım yapmayı planlarken Alman şirketleri de "bu büyük pastadan" önemli bir pay almayı hedefliyor" denildi.

3 /8 Ortaklık güçleniyor

Nitekim Alman Ekonomi Bakanı da Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmanın yanı sıra enerji alanında büyümeye odaklanmış olduğunu vurguladı. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin 600 Alman şirketi bulunuyor.



4 /8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sadece kendi enerji güvenliğini değil, bölgedeki enerji güvenliğini de sağlamak istediğini bunun için de Almanya gibi ülkelerle daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduklarını anlattı.

5 /8 Yenilebilir enerjide 5 terevat aşıldı

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü rekor kurulumlarla 5.15 teravata ulaşarak, 2030 yılındaki 11.17 teravatlık hedefin yarısına yaklaştı. Maliyetlerin düşmesiyle güneş ve rüzgar, yatırımların odağı haline gelerek büyümenin yüzde 97'sini oluşturdu. Türkiye de temiz enerjide atağa kalktı; 18 Haziran itibarıyla yenilenebilir kurulu gücünü 78 bin 398 megavata çıkaran Ankara, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyor.





6 /8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche tarafından "Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı" protokolü imzalandı.

7 /8 Alman şirketlerden yoğun ilgi

Reiche'ye eşlik eden heyette yer alan Alman enerji tedarikçisi Uniper'in CEO'su Michael Lewis, şirketin Türkiye'de doğal gaz dağıtımı ve ticaretinde daha fazla yer almayı planladıklarını açıkladı. Heyette Lewis'le birlikte Siemens Energy Europe Başkanı Fredrik Doye , Dertour CEO'su Jean Christoph Debus ve üç büyük rüzgar türbini üreticisinden üç temsilci yer alıyordu. Nordex CFO'su Ilya Hartmann, Enercon COO'su Heiko Juritz ve Vestas Başkan Yardımcısı Sulai Fahimi de görüşmelere katılanlar arasında yer aldı.