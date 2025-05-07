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Bakanlık 'hileli ürün' listesine ekledi: Yemeklik yağda boya çıktı, sahteciler tek tek ifşa edildi

Bakanlık 'hileli ürün' listesine ekledi: Yemeklik yağda boya çıktı, sahteciler tek tek ifşa edildi

10:417/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, güncel 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini paylaştı. Son incelemelerde, yemeklik bitkisel yağların içinde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar' olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana başlattığı uygulamayla denetimlerde mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen işletmeleri tek tek ifşa ederek vatandaşların bilgisine sundu.


Bin 418 hileli ürün

Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 222 ürün belirlendi. Böylece, taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 418'e yükseldi.

Son olarak, yemeklik yağda 'karışım yağı (4,6 litre)' uygunsuzluğu 'Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti' olarak tespit edildi.

Yemeklik yağa boya kattı

Bu firma 'Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Petrol Ürünlerinakliye İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' markası ise "SEÇTAT" olarak Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yayımladı.

İşte yeni taklit ve hileli gıda listesi...

Bu listede de aracılık ürünlerinde taklit ve tağşiş tespiti yapıldı. Zeytinyağlarına tohum yağlar karıştırıldı.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#taklit ve tağşiş
#yağ
#Yemeklik Yağ
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