Bakanlık 'hileli ürün' listesine ekledi: Yemeklik yağda boya çıktı, sahteciler tek tek ifşa edildi

Bin 418 hileli ürün

Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 222 ürün belirlendi. Böylece, taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 418'e yükseldi.